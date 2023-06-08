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Майже 20% внутрішніх переселенців не планують повертатися додому навіть після війни

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Україна, Четвер 08 червня 2023 15:41
Майже 20% внутрішніх переселенців не планують повертатися додому навіть після війни Фото: близько 20% переселенців не повернуться додому (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2023 року кількість респондентів, які були змушені покинути місце постійного проживання в Україні, становить 18%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Найбільше переселенців серед вихідців зі східного макрорегіону - більше 60% з них змінили місце проживання.

Майже 20% внутрішніх переселенців не планують повертатися додому навіть після війни

За даними опитування, 75% серед переміщених осіб висловлюють намір повернутися додому: 12% - найближчим часом, 14% - хочуть повернутися, але ще почекають, 49% - повернуться, але після закінчення війни.

Водночас 19% зазначили, що вже не повернуться додому, і цей відсоток в динаміці зростає: порівняно з літом минулого року тих, хто не планує повертатись, стало вдвічі більше.

Майже 20% внутрішніх переселенців не планують повертатися додому навіть після війни

Опитування було проведене 1-2 червня 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих ВПО на 30 квітня досягла 3,6 млн осіб. Міжнародна організація з міграції оцінює кількість ВПО на початок травня у 5,1 млн осіб. Кількість тих, хто повернувся на попереднє місце проживання після 24 лютого 2022 року - 4,8 млн.

Крім того, на кінець 2023 року кількість українських мігрантів за даними ООН досягнула 8,9 млн осіб (зросла на 920 тис. осіб з початку 2023 року), з них статус тимчасового захисту у ЄС мають 5,1 млн осіб.

У червні 2023 року більшість (62%) українців вважають, що для перемоги у війні з Росією потрібно не менше півроку або ж і більше часу.

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