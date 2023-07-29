Скільки до перемоги: українці дали прогноз, коли закінчиться війна

Майже третина опитаних (31%) сподівається на те, що перемога настане до кінця 2023 року. Ще третина (32%) очікує на перемогу протягом 1-2 років (до кінця 2025 року). Близько 13% українців вважають, що перемогу доведеться чекати не менше 3-5 років. Не змогли висловити думку про часові рамки перемоги понад 22% українців.

"Можна припустити, що у разі відсутності помітних досягнень на фронті, українці очікуватимуть на довшу тривалість війни, тоді як успіхи навпаки сприятимуть збільшення числа тих, хто вважає перемогу у війні близькою", - зазначають соціологи.

Перемога для більшості українців (68%) асоціюється із цілковитою поразкою Росії, що призведе або до звільнення всіх окупованих територій (43%), або до розпаду самої Росії (26%). Після 16 місяців війни стає помітною тенденція подальшого розмивання більшості, яка прагне відновлення кордонів 1991 року, та зростання частки позитивно налаштованих громадян, які підтримують перенесення бойових дій на територію Росії.

Опитування методом face-to-face було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології протягом 5-15 червня 2023 року. Загалом було опитано 2001 респондент лише на тих територіях, що контролюються Україною й де не ведуться бойові дії. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,3%.