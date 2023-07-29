RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько победы: украинцы дали прогноз, когда закончится война

Фото: только треть украинцев считают, что война закончится в 2023 году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на середину июня 2023 года три четверти украинцев (77%) полностью уверены в победе Украины, еще 16% верят в победу над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы".

Почти треть опрошенных (31%) надеется, что победа наступит до конца 2023 года. Еще треть (32%) ожидает победу в течение 1-2 лет (до конца 2025 года). Около 13% украинцев считают, что победы придется ждать не менее 3-5 лет. Не смогли высказать мнение о временных рамках победы более 22% украинцев.

"Можно предположить, что в случае отсутствия заметных достижений на фронте, украинцы будут ожидать большую продолжительность войны, тогда как успехи наоборот будут способствовать увеличению числа тех, кто считает победу в войне близкой", - отмечают социологи.

Победа для большинства украинцев (68%) ассоциируется с полным поражением России, что приведет либо к освобождению всех оккупированных территорий (43%), либо распаду самой России (26%). После 16 месяцев войны становится заметной тенденция дальнейшего размывания большинства, стремящаяся к восстановлению границ 1991 года, и рост доли позитивно настроенных граждан, поддерживающих перенос боевых действий на территорию России.

Опрос методом face-to-face был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 5-15 июня 2023 года. В целом был опрошен 2001 год респондент только на тех территориях, которые контролируются Украиной и где не ведутся боевые действия. Максимальная случайная ошибка выборки не превышает 2,3%.

 

 

Напомним, в НБУ заявили, что существенное снижение рисков безопасности в Украине ожидается в середине 2024 года. Ранее НБУ предполагал, что это произойдет в начале следующего года.

Читайте РБК-Украина в Google News