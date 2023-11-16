У скільки обійдеться створення нового табору для полонених росіян: відповідь Мін'юсту

Він зазначив, що у фінансуванні нового табору для полонених Україна хоче залучитися міжнародною підтримкою. За словами Малюськи, перший табір був обладнаний з допомогою Червоного Хреста та Канади.

"Сподіваємося, що це відбудеться і в нашому новому таборі для військовополонених. Витрат бюджету не вдасться нам повністю уникнути. Ми думаємо, що кілька мільйонів гривень нам потрібно буде витратити на розробку", - сказав міністр.

Малюська наголосив, що Україна не має гарантій того, що новий табір для російських полонених буде функціонувати протягом довгого часу. Це залежить від кількості обмінів та їх масштабів. Проте наразі є потреба відкривати новий табір.

Що відомо про новий табір

Нагадаємо, на початку листопада 2023 року стало відомо, що в Україні збираються відкрити новий табір для полонених російських окупантів. Табір буде обладнаний у тилу, як це передбачено Женевськими конвенціями.

Новий табір під назвою "Захід 2" буде розташований у Вінницькій області на базі державної установи "Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)".

Раніше уряд заявив, що виділив Міністерству юстиції 3,1 млн гривень на переобладнання виправної колонії у табір для військовополонених росіян.