RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во сколько обойдется создание нового лагеря для пленных россиян: ответ Минюста

Фото: министр юстиции Украины Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Новый лагерь для российских пленных откроют в Украине. Для этого из бюджета нужно выделить несколько миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську в эфире телемарафона.

Он отметил, что в финансировании нового лагеря для пленных Украина хочет привлечь международную поддержку. По словам Малюськи, первый лагерь был оборудован с помощью Красного Креста и Канады.

"Надеемся, что это произойдет и в нашем новом лагере для военнопленных. Расходов бюджета нам не удастся полностью избежать. Мы думаем, что несколько миллионов гривен нам нужно будет потратить на разработку", - сказал министр.

Малюська подчеркнул, что у Украины нет гарантий того, что новый лагерь для российских пленных будет функционировать в течение длительного времени. Это зависит от количества обменов и их масштабов. Однако сейчас есть необходимость открывать новый лагерь.

Что известно о новом лагере

Напомним, в начале ноября 2023 стало известно, что в Украине собираются открыть новый лагерь для пленных российских оккупантов. Лагерь будет оборудован в тылу, как предусмотрено Женевскими конвенциями.

Новый лагерь под названием "Запад 2" будет расположен в Винницкой области на базе государственного учреждения "Могилев-Подольская исправительная колония (№ 114)".

Ранее правительство заявило, что выделило Министерству юстиции 3,1 млн гривен на переоборудование исправительной колонии в лагерь для военнопленных россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции УкраиныДенис Малюська