На скільки може зрости курс долара в жовтні: прогноз банкіра

За його словами загальні правила ринку залишаться непорушними: вільне курсоутворення з м’яким контролем Нацбанку (заради втримання рівноваги між попитом і пропозицією).

"Однак цілком можливий новий етап інфляційного тиску, через перегляд податків. Розуміємо, що зростання податків стане об’єктивними чинником, що вплине на рівень споживчих цін", - сказав Лєсовий.

Серед головних факторів, що здатні вплинути на валютні показники у жовтні, банкір виділив такі:

Стратегія Нацбанку: дія режиму керованої гнучкості, що унеможливлює різкі курсові змін.

Інфляційний вплив, викликаний змінами в оподаткуванні.

Обсяг макрофіну та орієнтири-прогнози в отриманні фіндопомоги (гранти та кредити на покриття левової частини бюджетних видатків) на 2025 рік.

Обсяг валютного виторгу за експорт української продукції.

Загальна економічна ситуація в контексті можливих перебоїв з електрикою”

Непрямі воєнні чинники: події на фронті, протидія ворожим обстрілам та заподіянню шкоди, насамперед енергетичній інфраструктурі.

Непрямий чинник, який можна схарактеризувати, як внутрішньополітичний контекст: суспільні настрої, рівень суспільного консенсусу з найважливіших і найболючіших питань тощо.

"Очікується, що у жовтні курсові зміни залишаться системними, тобто не вибиватимуться за звичну щоденну амплітуду. Водночас очікується, що поволі курсовий коридор зміститься до 41,5-42,2 грн/долар. Таким чином, валютні курси продовжать зростати, однак дуже кволими темпами: за підсумками вересня-жовтня курс долара зросте в середньому на 1%", - прогнозує Лєсовий.