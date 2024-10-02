На скільки може зрости курс долара в жовтні: прогноз банкіра

Другий місяць осені може стати найбільш значущим не лише для розуміння, з якими курсами ми завершимо поточний рік, а й для того, щоб прорахувати, з яких курсів стартуватимемо у 2025 році. Очікується, що в жовтні курсовий коридор зміститься до 41,5-42,2 грн/долар.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
За його словами загальні правила ринку залишаться непорушними: вільне курсоутворення з м’яким контролем Нацбанку (заради втримання рівноваги між попитом і пропозицією).
"Однак цілком можливий новий етап інфляційного тиску, через перегляд податків. Розуміємо, що зростання податків стане об’єктивними чинником, що вплине на рівень споживчих цін", - сказав Лєсовий.
Серед головних факторів, що здатні вплинути на валютні показники у жовтні, банкір виділив такі:
"Очікується, що у жовтні курсові зміни залишаться системними, тобто не вибиватимуться за звичну щоденну амплітуду. Водночас очікується, що поволі курсовий коридор зміститься до 41,5-42,2 грн/долар. Таким чином, валютні курси продовжать зростати, однак дуже кволими темпами: за підсумками вересня-жовтня курс долара зросте в середньому на 1%", - прогнозує Лєсовий.
Нагадаємо, офіційний курс долара фактично не змінився протягом серпня-вересня. У серпні він зріс з 41,02 до 41,19 грн/долар, а у вересні впав до 41,16 грн/долар.