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На сколько может вырасти курс доллара в октябре: прогноз банкира

Фото: Курс доллара в октябре ожидается на уровне 41,5-42,2 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Второй месяц осени может стать наиболее значимым не только для понимания, с какими курсами мы завершим этот год, но и для того, чтобы просчитать, с каких курсов будем стартовать в 2025 году. Ожидается, что в октябре курсовый коридор сместится до 41,5-42,2 грн/доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

По его словам, общие правила рынка останутся незыблемыми: свободное курсообразование с мягким контролем Нацбанка (ради удержания равновесия между спросом и предложением).

"Однако вполне возможен новый этап инфляционного давления из-за пересмотра налогов. Понимаем, что рост налогов станет объективным фактором, который повлияет на уровень потребительских цен", - сказал Лесовой.

Среди главных факторов, способных повлиять на валютные показатели в октябре, банкир выделил следующие:

  • Стратегия Нацбанка: действие режима управляемой гибкости, что делает невозможным резкие курсовые изменения.
  • Инфляционное влияние, вызванное изменениями в налогообложении.
  • Объем макрофина и ориентиры-прогнозы в получении финпомощи (гранты и кредиты на покрытие львиной части бюджетных расходов) на 2025 год.
  • Объем валютной выручки за экспорт украинской продукции.
  • Общая экономическая ситуация в контексте возможных перебоев с электричеством
  • Косвенные военные факторы: события на фронте, противодействие вражеским обстрелам и причинению вреда, прежде всего энергетической инфраструктуре.
  • Косвенный фактор, который можно охарактеризовать как внутриполитический контекст: общественные настроения, уровень общественного консенсуса по важнейшим и болезненным вопросам и т.д.

"Ожидается, что в октябре курсовые изменения останутся системными, то есть не будут выбиваться за привычную ежедневную амплитуду. В то же время ожидается, что медленно курсовый коридор сместится до 41,5-42,2 грн/доллар. Таким образом, валютные курсы продолжат расти, однако очень слабыми темпами: по итогам сентября-октября курс доллара вырастет в среднем на 1%", - прогнозирует Лесовой.

 

Напомним, официальный курс доллара фактически не изменился в течение августа-сентября. В августе он вырос с 41,02 до 41,19 грн/доллар, а в сентябре упал до 41,16 грн/доллар.

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