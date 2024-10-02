На сколько может вырасти курс доллара в октябре: прогноз банкира

По его словам, общие правила рынка останутся незыблемыми: свободное курсообразование с мягким контролем Нацбанка (ради удержания равновесия между спросом и предложением).

"Однако вполне возможен новый этап инфляционного давления из-за пересмотра налогов. Понимаем, что рост налогов станет объективным фактором, который повлияет на уровень потребительских цен", - сказал Лесовой.

Среди главных факторов, способных повлиять на валютные показатели в октябре, банкир выделил следующие:

Стратегия Нацбанка: действие режима управляемой гибкости, что делает невозможным резкие курсовые изменения.

Инфляционное влияние, вызванное изменениями в налогообложении.

Объем макрофина и ориентиры-прогнозы в получении финпомощи (гранты и кредиты на покрытие львиной части бюджетных расходов) на 2025 год.

Объем валютной выручки за экспорт украинской продукции.

Общая экономическая ситуация в контексте возможных перебоев с электричеством

Косвенные военные факторы: события на фронте, противодействие вражеским обстрелам и причинению вреда, прежде всего энергетической инфраструктуре.

Косвенный фактор, который можно охарактеризовать как внутриполитический контекст: общественные настроения, уровень общественного консенсуса по важнейшим и болезненным вопросам и т.д.

"Ожидается, что в октябре курсовые изменения останутся системными, то есть не будут выбиваться за привычную ежедневную амплитуду. В то же время ожидается, что медленно курсовый коридор сместится до 41,5-42,2 грн/доллар. Таким образом, валютные курсы продолжат расти, однако очень слабыми темпами: по итогам сентября-октября курс доллара вырастет в среднем на 1%", - прогнозирует Лесовой.