Скільки міст і сіл звільнили ЗСУ, а скільки ще в окупації: дані Мінреінтеграції

"З початку повномасштабного вторгнення деокуповано 687 населених пунктів у 87 територіальних громадах", - розповіли у Мінреінтеграції.

Також у міністерстві назвали кількість населених пунктів, які продовжують перебувати під російською окупацією з 24 лютого 2022 року та станом на зараз - таких 2 804, а розташовані вони у 144 територіальних громадах.

Таким чином, виходить, що з початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України загарбникам спочатку вдалося окупувати 3491 населений пункт у нашій країні, але українські захисники вже звільнили п'яту частину із загальної кількості.

Також у відомстві додали, що не мають статистичних даних щодо кількості осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України.

Контрнаступ ЗСУ та деокупація населених пунктів

Українські захисники влітку почали наступальні дії на сході та півдні країни - контрнаступальні дії ЗСУ продовжуються до сьогодні. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, що останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка поблизу Бахмута Донецької області. До цього український прапор підняли над Роботиним у Запорізькій області.

Як зазначили у Міністерстві оборони України 18 вересня, з початку наступу на південному напрямку ЗСУ вже звільнили 260 квадратних кілометрів території.

Нещодавно командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що найбільший прорив в цьому контрнаступі буде тоді, коли ЗСУ дійдуть хоча б до міста Токмак.