Скільки мирних українців загинуло у квітні через агресію Росії: дані ООН

Удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають масованих ударів по Україні за допомогою ракет та дронів. Вони ціляться по об'єктах цивільної інфраструктури, тому часто гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Найбільше від атак потерпають ті населені пункти, що знаходяться біля лінії фронту. Ворог щодня вбиває мирних жителів Херсонської, Харківської та інших прифронтових областей.

Зокрема, сьогодні, 10 травня, під атаками перебували прикордонні населені пункти Харківської області. Там було відомо про двох загиблих та поранених.

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