Сколько мирных украинцев погибло в апреле из-за агрессии России: данные ООН

Как отметили в ООН, Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине фиксирует высокий уровень жертв среди мирного населения в результате боевых действий возле линии фронта.

"В апреле 2024 года в Украине погибли по меньшей мере 129 мирных жителей и 574 были ранены", - сказано в сообщении.

Также в ООН добавили, что число раненых значительно растет уже второй месяц подряд.

При этом, по данным Организации, в апреле было зафиксировано 34 российских удара по объектам энергетической инфраструктуры и 13 таких случаев в оккупации, в том числе и те, которые связаны с Запорожской АЭС.