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Сколько мирных украинцев погибло в апреле из-за агрессии России: данные ООН

Иллюстративное фото: стало известно, сколько гражданских погибло в Украине из-за агрессии РФ в апреле (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате российской агрессии в Украине только за апрель погибло по меньшей мере 129 гражданских. Также сотни человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций (ООН).

Как отметили в ООН, Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине фиксирует высокий уровень жертв среди мирного населения в результате боевых действий возле линии фронта. 

"В апреле 2024 года в Украине погибли по меньшей мере 129 мирных жителей и 574 были ранены", - сказано в сообщении. 

Также в ООН добавили, что число раненых значительно растет уже второй месяц подряд. 

При этом, по данным Организации, в апреле было зафиксировано 34 российских удара по объектам энергетической инфраструктуры и 13 таких случаев в оккупации, в том числе и те, которые связаны с Запорожской АЭС. 

Удары россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно наносят массированные удары по Украине при помощи ракет и дронов. Они целятся по объектам гражданской инфраструктуры, поэтому часто гибнут и получают ранения мирные жители.

Больше всего от атак страдают те населенные пункты, которые находятся возле линии фронта. Враг ежедневно убивает мирных жителей Херсонской, Харьковской и других прифронтовых областей.

В частности, сегодня, 10 мая, под атаками находились пограничные населенные пункты Харьковской области. Там было известно о двух погибших и раненых.

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