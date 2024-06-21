Скільки машина може проїхати на "лампочці": вивчаємо залишок пального у баці

Той неприємний момент, коли на панелі приладів засвітилася червона лампочка резерву пального, а до найближчої АЗС ще не відомо скільки кілометрів. І скільки кілометрів пробігу означає та лампочка, теж невідомо. Хоча насправді певні дані є, і ми готові ними поділитись.

Конструктори автомобіля, створюючи такий корисний функціонал як тривожна лампа залишку пального, цілком логічно зробили цей резерв більш-менш великим. Адже він потрібен не для того, щоб з’їхати на узбіччя, а щоб продовжити рух вперед і знайти заправку з потрібним видом пального.

Цікаво, що попри відсутність у цій сфері загальноприйнятого стандарту, світові автовиробники створюють запас на більш-менш однаковий пробіг. Хоча зрозуміло, що в літрах залишок часто різний, адже паливний апетит у кожному класі машин свій.

Скільки проїдемо на лампочці

Прилади, які контролюють наявність пального в баку та його поточну витрату, не настільки точні, щоб можна було заявляти про конкретну кількість залишку. Певно, тому і автовиробник не завжди пише в мануалі конкретний об’єм резерву, на якому спрацьовує лампочка: в літрах чи кілометрах залишок дається зовсім нечасто, частіше автори заводських інструкцій приводять тільки пораду після загорання лампи невідкладно їхати на заправку.

Воно й не дивно, бо занадто багато чинників впливає на точність виміру резерву: стан двигуна та ходової частини, стиль керування водія, температура повітря, завантаження машини, дорожні умови тощо.

Нижче ми наводимо орієнтовні цифри, отримані здебільшого, так би мовити, неофіційним шляхом – в результаті тестування окремих екземплярів машин власниками і автомобільними журналістами. Тому маємо наголосити, що стовідсотково покладатись на нижче приведені дані не варто, а значить, відразу після загоряння тривожної лампочки резерву відкладайте всі інші пункти маршруту і шукайте ту чи іншу АЗС.

Запас резерву пального в баку окремих моделей

Daewoo Lanos – 6 л, 80 – 100 км

Chevrolet Aveo седан – 7,5 л, 90 – 100 км

Hyundai Acent – 7 л, 100 км

Hyundai Santa Fe – 10 – 12 л

Renault Megan III – 5 л

Ranault Logan – 5 л, 90 км

Ranault Logan MCV – 5 л, 90 км

Renault Sandero – 5 – 7 л, 50 – 90 км

Ranault Duster – 7 – 8 л, 80 – 90 км

Kia Rio (седан) – 7 л, 100 км

Mazda CX-5 – 12 л

Skoda Rapid – 7 л, 100 – 110 км

Toyota Camry – 10,5 л, 100 км

Toyota Highlander – 14 л, 100-120 км

Коротко

Не допускати їзди з низьким рівнем пального в баку в наш час стало правилом хорошого тону. Але не слід забувати, що бензин (а часом і дизпальне) після тривалого зберігання частково втрачає свої властивості, особливо влітку. І якщо машина має невеликий місячний пробіг, то бензин та дизель можуть затриматись у баку надовго і трохи зістаритись, особливо якщо пальне не дуже якісне. Як наслідок – перш за все погіршення пускових якостей, падіння потужності, а також випадання осаду на дні бака. Щоб цього не сталося, можна застосовувати спеціальні присадки-стабілізатори, які випускаються деякими відомими виробниками автохімії.