Сколько машина может проехать на "лампочке": изучаем остаток горючего в баке

Тот неприятный момент, когда на приборной панели засветилась красная лампочка резерва горючего, а до ближайшей АЗС еще не известно сколько километров. И сколько километров пробега означает лампочка, тоже неизвестно. Хотя на самом деле некоторые данные есть, и мы готовы ими поделиться.

Конструкторы автомобиля, создавая такой полезный функционал как тревожная лампа остатка горючего, вполне логично сделали этот резерв более-менее большим. Он ведь нужен не для того, чтобы съехать на обочину, а чтобы продолжить движение вперед и найти заправку с нужным видом горючего.

Интересно, что, несмотря на отсутствие в этой сфере общепринятого стандарта, мировые автопроизводители создают запас на более или менее одинаковый пробег. Хотя понятно, что в литрах остаток часто разный, ведь топливный аппетит у каждого класса машин свой.

Сколько проедем на лампочке

Приборы, контролирующие наличие топлива в баке и его текущий расход, не столь точны, чтобы можно было заявлять о конкретном количестве остатка. Видимо, поэтому и автопроизводитель не всегда пишет в мануале конкретный объем резерва, на котором срабатывает лампочка: в литрах или километрах остаток дается совсем нечасто, чаще авторы заводских инструкций приводят только совет после возгорания лампы безотлагательно ехать на заправку.

Оно и неудивительно, потому что слишком много факторов влияет на точность измерения резерва: состояние двигателя и ходовой части, стиль вождения, температура воздуха, загрузка машины, дорожные условия и т.д.

Ниже мы приводим ориентировочные цифры, полученные в большинстве своем, так сказать, неофициальным путем – в результате тестирования отдельных экземпляров машин владельцами и автомобильными журналистами. Поэтому следует отметить, что полностью полагаться на нижеприведенные данные не стоит, а значит, сразу после возгорания тревожной лампочки резерва откладывайте все остальные пункты маршрута и ищите ту или иную АЗС.

Запас резерва горючего в баке отдельных моделей

Daewoo Lanos – 6 л, 80 – 100 км

Chevrolet Aveo седан – 7,5 л, 90 – 100 км.

Hyundai Acent – 7 л, 100 км

Hyundai Santa Fe – 10 – 12 л

Renault Megan III – 5 л

Ranault Logan – 5 л, 90 км

Ranault Logan MCV – 5 л, 90 км

Renault Sandero – 5 – 7 л, 50 – 90 км

Ranault Duster – 7 – 8 л, 80 – 90 км

Kia Rio (седан) – 7 л, 100 км

Mazda CX-5 – 12 л

Skoda Rapid – 7 л, 100 – 110 км

Toyota Camry – 10,5 л, 100 км

Toyota Highlander – 14 л, 100-120 км

Кратко

Не допускать езды с низким уровнем горючего в баке в настоящее время стало правилом хорошего тона. Но не следует забывать, что бензин (а иногда и дизтопливо) после длительного хранения частично теряет свои свойства, особенно летом. И если у машины небольшой месячный пробег, то бензин и дизель могут задержаться в баке надолго и немного состариться, особенно если топливо не очень качественное. Как следствие – прежде всего ухудшение пусковых качеств, падение мощности, а также выпадение осадка на дне бака. Чтобы этого не произошло, можно применять специальные присадки-стабилизаторы, выпускаемые некоторыми известными производителями автохимии.