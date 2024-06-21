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Сколько машина может проехать на "лампочке": изучаем остаток горючего в баке

Пятница 21 июня 2024 19:00
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Сколько машина может проехать на "лампочке": изучаем остаток горючего в баке Фото: сколько машина может проехать на "лампочке" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Тот неприятный момент, когда на приборной панели засветилась красная лампочка резерва горючего, а до ближайшей АЗС еще не известно сколько километров. И сколько километров пробега означает лампочка, тоже неизвестно. Хотя на самом деле некоторые данные есть, и мы готовы ими поделиться.

Об остатке пробега "на лампочке" в километрах и литрах читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы публикации изданий Autocentre , Motor, Autobild и L`Automobile Magazine.

Конструкторы автомобиля, создавая такой полезный функционал как тревожная лампа остатка горючего, вполне логично сделали этот резерв более-менее большим. Он ведь нужен не для того, чтобы съехать на обочину, а чтобы продолжить движение вперед и найти заправку с нужным видом горючего.

Интересно, что, несмотря на отсутствие в этой сфере общепринятого стандарта, мировые автопроизводители создают запас на более или менее одинаковый пробег. Хотя понятно, что в литрах остаток часто разный, ведь топливный аппетит у каждого класса машин свой.

Сколько проедем на лампочке

Приборы, контролирующие наличие топлива в баке и его текущий расход, не столь точны, чтобы можно было заявлять о конкретном количестве остатка. Видимо, поэтому и автопроизводитель не всегда пишет в мануале конкретный объем резерва, на котором срабатывает лампочка: в литрах или километрах остаток дается совсем нечасто, чаще авторы заводских инструкций приводят только совет после возгорания лампы безотлагательно ехать на заправку.

Оно и неудивительно, потому что слишком много факторов влияет на точность измерения резерва: состояние двигателя и ходовой части, стиль вождения, температура воздуха, загрузка машины, дорожные условия и т.д.

Ниже мы приводим ориентировочные цифры, полученные в большинстве своем, так сказать, неофициальным путем – в результате тестирования отдельных экземпляров машин владельцами и автомобильными журналистами. Поэтому следует отметить, что полностью полагаться на нижеприведенные данные не стоит, а значит, сразу после возгорания тревожной лампочки резерва откладывайте все остальные пункты маршрута и ищите ту или иную АЗС.

Сколько машина может проехать на &quot;лампочке&quot;: изучаем остаток горючего в баке

Запас резерва горючего в баке отдельных моделей

  • Daewoo Lanos – 6 л, 80 – 100 км
  • Chevrolet Aveo седан – 7,5 л, 90 – 100 км.
  • Hyundai Acent – 7 л, 100 км
  • Hyundai Santa Fe – 10 – 12 л
  • Renault Megan III – 5 л
  • Ranault Logan – 5 л, 90 км
  • Ranault Logan MCV – 5 л, 90 км
  • Renault Sandero – 5 – 7 л, 50 – 90 км
  • Ranault Duster – 7 – 8 л, 80 – 90 км
  • Kia Rio (седан) – 7 л, 100 км
  • Mazda CX-5 – 12 л
  • Skoda Rapid – 7 л, 100 – 110 км
  • Toyota Camry – 10,5 л, 100 км
  • Toyota Highlander – 14 л, 100-120 км

Сколько машина может проехать на &quot;лампочке&quot;: изучаем остаток горючего в баке

Кратко

Не допускать езды с низким уровнем горючего в баке в настоящее время стало правилом хорошего тона. Но не следует забывать, что бензин (а иногда и дизтопливо) после длительного хранения частично теряет свои свойства, особенно летом. И если у машины небольшой месячный пробег, то бензин и дизель могут задержаться в баке надолго и немного состариться, особенно если топливо не очень качественное. Как следствие – прежде всего ухудшение пусковых качеств, падение мощности, а также выпадение осадка на дне бака. Чтобы этого не произошло, можно применять специальные присадки-стабилизаторы, выпускаемые некоторыми известными производителями автохимии.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.

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