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Скільки літаків-розвідників А-50 залишилось у Росії: нові дані

Фото: скільки літаків А-50 залишилось у Росії (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова, Уляна Безпалько

У Росії залишилось ще 5 літаків-розвідників А-50. Вони можуть виконувати завдання, втім після збиття другого літака даного типу українськими Силами оборони ворог не літає ними поблизу України.

 

"За нашими даними, в арсеналі у росіян залишилося 5 справних А-50 та А-50У, які можуть виконувати завдання. Але після того, як вразили другий А-50, вони більше не літають поблизу України", - розповіло джерело видання у спецслужбах.

Варто зауважити, що даний тип літака виявляє авіацію, виконує розвідку розташування радіолокаційних систем та комплексів ППО, крилатих ракет, а також здатен "сканувати" небо на дальність 500-600 кілометрів. 

Нагадаємо, що починаючи з січня Росія втратила два рідкісних літаки ДРЛВ А-50У, які регулярно здійснювали повітряну розвідку в районі Азовського моря.

Також восени та взимку 2022-2023 літак цього типу регулярно злітав у парі з Міг-31К над територією Білорусі. Але після того, як партизани пошкодили А-50 на аеродромі "Мачулищі" його нібито забрали звідти на ремонт до Росії.

Літаки Росії А-50 у війні проти України

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що рух А-50 вже тривалий час не фіксується над Азовським морем.

Також він зауважив, що Росія може спробувати замінити літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, щоб замінити ті, які знищили українські захисники. Але важливо, в якому стані старі російські А-50.

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