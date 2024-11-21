UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,65 гривні, курс євро не змінився - 44,15 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 43,45 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,28-41,32 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом двох днів поспіль.

Офіційний курс на 21 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2533 грн за 1 долар (-0,0777 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,5635 гривень за 1 євро (-0,1275 грн).

Коментар НБУ

Як зазначили в НБУ, останніми місяцями обмінний курс гривні знаходився в бічному тренді. Це результат того, що чистий попит на валюту в ці місяці практично не змінювався.

"І хоча НБУ у жовтні продав більше валюти для збалансування ринку, середньоденний обсяг інтервенцій був навіть нижчим, ніж у вересні, адже минулого місяця було більше календарних днів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, курс долара стабільний вже чотири місяці і коливається біля рівня 41,20-41,30 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ