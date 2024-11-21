Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 21 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,65 гривні, курс євро не змінився - 44,15 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 43,45 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,28-41,32 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом двох днів поспіль.

Офіційний курс на 21 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2533 грн за 1 долар (-0,0777 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,5635 гривень за 1 євро (-0,1275 грн).

Коментар НБУ

Як зазначили в НБУ, останніми місяцями обмінний курс гривні знаходився в бічному тренді. Це результат того, що чистий попит на валюту в ці місяці практично не змінювався.

"І хоча НБУ у жовтні продав більше валюти для збалансування ринку, середньоденний обсяг інтервенцій був навіть нижчим, ніж у вересні, адже минулого місяця було більше календарних днів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, курс долара стабільний вже чотири місяці і коливається біля рівня 41,20-41,30 грн/долар.