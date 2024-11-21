Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта без змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 21 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,65 гривні, курс євро не змінився - 44,15 гривні.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 43,45 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,28-41,32 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом двох днів поспіль.
Офіційний курс на 21 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2533 грн за 1 долар (-0,0777 грн).
Офіційний курс євро становитиме 43,5635 гривень за 1 євро (-0,1275 грн).
Як зазначили в НБУ, останніми місяцями обмінний курс гривні знаходився в бічному тренді. Це результат того, що чистий попит на валюту в ці місяці практично не змінювався.
"І хоча НБУ у жовтні продав більше валюти для збалансування ринку, середньоденний обсяг інтервенцій був навіть нижчим, ніж у вересні, адже минулого місяця було більше календарних днів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, курс долара стабільний вже чотири місяці і коливається біля рівня 41,20-41,30 грн/долар.