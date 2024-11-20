НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2533 грн за 1 долар (-0,0777 грн).

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Офіційний курс євро становитиме 43,5635 гривень за 1 євро (-0,1275 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 4 копійки до 41,23-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,60 гривень.

Прогноз курсу

Як заявив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук, курс долара залежить від обсягу міжнародної допомоги, яку НБУ витрачає на підтримку гривні.

За його словами, Україні потрібно приблизно 35 млрд доларів щороку, щоб НБУ був "у повному комфорті і давав для валютного ринку стільки валюти, скільки потрібно, щоб не виникав дефіцит, щоб не виникало ситуацій, коли нам загрожує там різка зміна курсу, різке знецінення гривні".

Наразі країни G7 близькі до того, щоб виділити Україні 50 млрд доларів під російські активи.

"І все виглядає так, що незалежно від того, якою буде позиція нової адміністрації в США щодо фінансової підтримки України, ці кошти ми в будь-якому випадку отримаємо", - сказав експерт.