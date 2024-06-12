UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках

Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України припинив зростання. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 12 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 40,90 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 44,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,40 гривні, євро по 43,50 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,51-40,55 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль і наблизився до історичного максимуму.

Офіційний курс на 12 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5178 грн за 1 долар (+0,0932 грн). Курс євро становитиме 43,4594 гривень за 1 євро (-0,0132 грн).

Ситуація на ринку

Як заявили в НБУ, збільшення попиту на валюту призвело до зростання курсу долара. Це також позначилося і на збільшенні різниці між готівковим та офіційним курсами, проте вона знаходилася у прийнятних межах, не перевищуючи 1,4%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараНаціональний банк України