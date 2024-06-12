Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках

На ранок 12 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 40,90 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 44,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,40 гривні, євро по 43,50 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,51-40,55 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль і наблизився до історичного максимуму.

Офіційний курс на 12 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5178 грн за 1 долар (+0,0932 грн). Курс євро становитиме 43,4594 гривень за 1 євро (-0,0132 грн).

Ситуація на ринку

Як заявили в НБУ, збільшення попиту на валюту призвело до зростання курсу долара. Це також позначилося і на збільшенні різниці між готівковим та офіційним курсами, проте вона знаходилася у прийнятних межах, не перевищуючи 1,4%.