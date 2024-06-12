ua en ru
Ср, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках

Україна, Середа 12 червня 2024 10:26
UA EN RU
Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України припинив зростання. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 12 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 40,90 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 44,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,40 гривні, євро по 43,50 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,51-40,55 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль і наблизився до історичного максимуму.

Офіційний курс на 12 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5178 грн за 1 долар (+0,0932 грн). Курс євро становитиме 43,4594 гривень за 1 євро (-0,0132 грн).

Ситуація на ринку

Як заявили в НБУ, збільшення попиту на валюту призвело до зростання курсу долара. Це також позначилося і на збільшенні різниці між готівковим та офіційним курсами, проте вона знаходилася у прийнятних межах, не перевищуючи 1,4%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Національний банк України
NEWS
Частина F-16 базуватиметься не в Україні: чому та як це буде на практиці
Частина F-16 базуватиметься не в Україні: чому та як це буде на практиці
DAILY
Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає