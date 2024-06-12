ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках

Украина, Среда 12 июня 2024 10:26
UA EN RU
Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины прекратил рост. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 июня средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 40,90 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,40 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,51-40,55 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд и приблизился к историческому максимуму.

Официальный курс на 12 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5178 гривен за 1 доллар (+0,0932 грн). Курс евро составит 43,4594 гривен за 1 евро (-0,0132 грн).

Ситуация на рынке

Ка заявили в НБУ, увеличение спроса на валюту привело к росту курса доллара. Это также отразилось и на увеличении разницы между наличным и официальным курсами, однако она находилась в приемлемых пределах, не превышая 1,4%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Национальный банк Украины
NEWS
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
DAILY
Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет