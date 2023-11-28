Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 28 листопада середній курс долара в Україні не змінився - 37,60 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 40,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,10 грн, євро по 40,20 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,27 -36,29 (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар дорожчає другий день поспіль після тижневого зниження.

Офіційний курс на 28 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,2173 грн за 1 долар (+0,1686 грн).

Курс євро становитиме 39,6579 гривень за 1 євро (+0,2999 грн).

Ситуація на ринку

За оцінкою НБУ, ситуація на валютному ринку України після переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості залишається стійкою.

Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський назвав чинники, завдяки чому вдалося досягти курсової стійкості.

По-перше, НБУ постійно присутній на валютному ринку та продає валюту, маючи для цього достатньо резервів, які знаходяться на рекордних відмітках завдяки підтримці союзників та програмі з МВФ.

З іншого боку, НБУ проводить політику, яка дозволяє бути для гривні привабливим засобом для заощаджень: зараз ставки за депозитами вищі за поточну та очікувану інфляцію. "Це дає вкладнику не лише зберегти заощадження від знецінення, а й заробити якийсь дохід додатковий. І це утримує кошти у гривні, і відповідно вони не йдуть на валютний ринок, не розхитують ситуацію там", - додав він.