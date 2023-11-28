Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен. Единая европейская валюта немного подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 28 ноября средний курс доллара в Украине не изменился - 37,60 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 40,90 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 40,20 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,27 -36,29 (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар дорожает второй день подряд после недельного снижения.
Официальный курс на 28 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,2173 гривен за 1 доллар (+0,1686 грн).
Курс евро составит 39,6579 гривен за 1 евро (+0,2999 грн).
По оценке НБУ, ситуация на валютном рынке Украины после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости остается устойчивой.
Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский назвал факторы, благодаря чему удалось добиться курсовой устойчивости.
Во-первых, НБУ постоянно присутствует на валютном рынке и продает валюту, имея для этого достаточно резервов, которые находятся на рекордных отметках благодаря поддержке союзников и программе с МВФ.
С другой стороны, НБУ проводит политику, которая позволяет быть для гривны привлекательным средством для сбережений: сейчас ставки по депозитам выше текущей и ожидаемой инфляции. "Это дает вкладчику не только сохранить сбережения от обесценения, но и заработать какой-то доход дополнительный. И это удерживает средства в гривне, и соответственно они не идут на валютный рынок, не расшатывают ситуацию там", - добавил он.