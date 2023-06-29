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Скільки коштують долар та євро: свіжий курс валют в обмінних пунктах

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Україна, Четвер 29 червня 2023 12:12
Скільки коштують долар та євро: свіжий курс валют в обмінних пунктах Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався після невеликого зростання. Єдина європейська валюта також без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 червня середній курс долара Україною становить 37,40 гривень, курс євро - 41,15 гривень за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 грн, євро по 40,45 грн.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано з 21 липня 2022 року на рівні 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 29 червня становить 40,0042 гривні за євро (-0,0183 гривні).

Скільки коштують долар та євро: свіжий курс валют в обмінних пунктах

Ситуація на ринку

Національний банк України у "Звіті про фінансову стабільність" відзначив покращення ситуації на валютному ринку. Як йдеться у звіті, порівняно із зимовими місяцями скоротилися обсяги інтервенцій НБУ. Цьому сприяло зростання обсягів продажу валюти аграрними підприємствами та зменшення попиту на валюту з боку імпортерів енергоресурсів.

"Як наслідок, готівкова гривня зміцнилася на 9% з початку року, а готівковий курс практично зрівнявся з безготівковим. Наприкінці минулого року різниця між ними сягала 10%", - йдеться у документі.

У НБУ також зазначили, що в результаті покращилися курсові очікування бізнесу та населення. Це, своєю чергою, знижує попит населення валюту. Зокрема, у травні обсяги чистої купівлі валюти населенням були найменшими із серпня минулого року.

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