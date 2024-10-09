Скільки коштують долар та євро: свіжі курси в обмінниках України

Станом на ранок 9 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на одну копійку - до 41,44 гривень. У покупці середній курс стабільний на позначці 41 гривня.

Середній курс євро у продажу складає 45,83 гривень, у купівлі - 45,44 гривень.

Сьогодні на міжбанку курс знаходиться на рівні 41,19-41,21 грн/долар (купівля-продаж). Що на дві копійки вище порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову трохи опустив курс долара щодо гривні.

Офіційний курс на 9 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1756 грривень за 1 долар (-0,0205 грн).

Курс євро на сьогодні встановлено на позначці 45,2437 гривень за 1 євро (+0,0227 грн).

Чи впливає на курс пауза у фінансовій допомозі Україні

Пауза у фінансовій допомозі Україні не впливає на курс долара. Ситуація на валютному ринку залежить лише від спроможності НБУ проводити інтервенції на ринку, пояснив РБК-Україна в.о. виконавчого директора Незалежної асоціації банків Дмитро Глинський.

За його словами, якщо у серпні Україна отримала понад 8 млрд доларів, то у вересні результат був практично нульовим.

"Однак сумарно середній показник за 2 місяці перевищує 4 млрд доларів на місяць, що помітно краще за середньомісячний результат січня-липня (2,3 млрд доларів). Тому ніяк не можна констатувати проблеми за допомогою, просто її вдалося отримати в серпні", - констатує фінансист.