Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменниках Украины

По состоянию на утро 9 октября средний курс продажи доллара в Украине вырос на одну копейку - до 41,44 гривен. В покупке средний курс стабилен на отметке 41 гривна.

Средний курс евро в продаже составляет 45,83 гривен, в покупке - 45,44 гривен.

Сегодня на межбанке курс находится на уровне 41,19-41,21 грн/доллар (покупка-продажа). Что на две копейки выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова немного опустил курс доллара по отношению к гривне.

Официальный курс на 9 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1756 гривен за 1 доллар (-0,0205 грн).

Курс евро на сегодня установлен на отметке 45,2437 гривен за 1 евро (+0,0227 грн).

Влияет ли на курс пауза в финансовой помощи Украине

Пауза в финансовой помощи Украине не влияет на курс доллара. Ситуация на валютном рынке зависит только от способности НБУ проводить интервенции на рынке, объяснил РБК-Украина и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Дмитрий Глинский.

По его словам, если в августе Украина получила более 8 млрд долларов, то в сентябре результат был практически нулевым.

"Однако суммарно средний показатель за 2 месяца превышает 4 млрд долларов в месяц, что заметно лучше среднемесячного результата января-июля (2,3 млрд долларов). Поэтому никак нельзя констатировать проблемы с помощью, просто ее удалось получить в августе", - констатирует финансист.