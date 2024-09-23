Скільки коштують долар та євро: свіжі курси валют на початку тижня

Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним на початку тижня. Єдина європейська валюта також без змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 23 вересня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,75 грн, курс євро – 46,60 грн.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривні, євро по 45,80 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,30-41,32грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар падає другий день поспіль після тривалого зростання.
Офіційний курс на 20 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3481 грн за 1 долар (-0,0964 грн).
Курс євро становитиме 46,1486 гривень за 1 євро (-0,0910 грн).
Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, девальвація гривні за підсумками вересня буде незначною.
За його словами, можна припустити, що 1 жовтня офіційний курс долара не перевищить 41,3 гривні.