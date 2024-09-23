Скільки коштують долар та євро: свіжі курси валют на початку тижня

Станом на ранок 23 вересня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,75 грн, курс євро – 46,60 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривні, євро по 45,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,30-41,32грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар падає другий день поспіль після тривалого зростання.

Офіційний курс на 20 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3481 грн за 1 долар (-0,0964 грн).

Курс євро становитиме 46,1486 гривень за 1 євро (-0,0910 грн).

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, девальвація гривні за підсумками вересня буде незначною.

За його словами, можна припустити, що 1 жовтня офіційний курс долара не перевищить 41,3 гривні.