Скільки коштують долар та євро: свіжі курси в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 11 вересня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,40 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 45,85 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 грн, євро по 45,15 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,12-41,14 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 11 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1400 грн за 1 долар (+0,0452 грн).

Курс євро становитиме 45,3774 гривень за 1 євро (-0,0056 грн).

Коментар НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний за підсумками переговорів із МВФ заявив, що НБУ рухатиметься до більшої гнучкості курсу гривні до долара, проте контроль за курсом зберігатиметься.

"Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків і допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін", - сказав Пишний.

За його словами, політика НБУ у поєднанні з керованою гнучкістю і надалі запобігатиме надмірним коливанням і втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями.