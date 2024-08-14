Скільки коштують долар та євро: свіжі курси в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався після зростання на початку тижня. Єдина європейська валюта продовжує дорожчати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 серпня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,55 гривні, курс євро зріс на 15 копійок до 45,55 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривні, євро по 44,85 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,37 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 14 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3464 грн за 1 долар (+0,0634 грн). Курс євро становитиме 45,1957 гривень за 1 євро (+0,0899 грн).

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, українці, які рік тому вклали свої заощадження не в долари, а в депозити чи ОВДП, нічого не втратили.

За його словами, за останній рік офіційний курс гривні знизився на 12,5%, курс на готівковому ринку - на 11,1%, при цьому ставки за депозитами в багатьох банках рік тому становили 15% і вище, за ОВДП - 16,5-20%.

"Ми повинні підтримувати привабливість гривневих активів, тобто таку прибутковість, яка покриватиме інфляцію та інфляційні очікування, що дає почуття захищеності", - сказав голова НБУ.

Пишний заявив, що сьогодні реальна прибутковість гривневих активів – і депозитів, і облігацій внутрішньої державної позики – залишається у позитивній площині.