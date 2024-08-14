Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался после роста в начале недели. Единая европейская валюта продолжает дорожать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 августа средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,55 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 45,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 44,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,35-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 14 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3464 гривен за 1 доллар (+0,0634 грн). Курс евро составит 45,1957 гривен за 1 евро (+0,0899 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, украинцы, которые год назад вложили свои сбережения не в доллары, а в депозиты или ОВГЗ, ничего не потеряли.

По его словам, за последний год официальный курс гривны снизился на 12,5%, курс на наличном рынке - на 11,1%, пи этом ставки по депозитам во многих банках год назад составляли 15% и выше, по ОВГЗ - 16,5-20%.

"Мы должны поддерживать привлекательность гривневых активов, то есть такую доходность, которая будет покрывать инфляцию и инфляционные ожидания, что дает чувство защищенности", - сказал глава НБУ.

Пышный заявил, что сегодня реальная доходность гривневых активов - и депозитов, и облигаций внутреннего государственного займа - остается в положительной плоскости.