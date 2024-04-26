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Скільки коштують долар та євро: свіжі курси в обмінниках

Україна, П'ятниця 26 квітня 2024 10:25
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Скільки коштують долар та євро: свіжі курси в обмінниках Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта також без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 26 квітня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 39,90 гривень, курс євро - 42,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,40 грн, євро по 42,25 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,52-39,55 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 12 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) різко підвищив офіційний курс долара.

Офіційний курс на 26 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6702 грн за 1 долар (+0,1986 грн). Курс євро становитиме 42,5205 гривень за 1 євро (+0,3372 грн).

Ситуація на ринку

Глава НБУ Андрій Пишний заявив, зростання курсу долара до гривні останнім часом викликане ринковими факторами, які не становлять загрози для стабільності ринку.

Як нагадав Пишний, НБУ діє в режимі "курсової гнучкості", який передбачає коливання під впливом попиту та пропозиції, що й спостерігається зараз.

"Ті коливання, які ми зараз спостерігаємо, не несуть жодної загрози. Ця динаміка цілком безпечна та обумовлена ринковими передумовами", - сказав голова НБУ.

Пишний зазначив, що зараз на ринку фіксується стабілізація ситуації.

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