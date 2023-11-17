Скільки коштують долар та євро: свіжі курси валют в обмінниках

Станом на ранок 17 листопада середній курс долара в Україні не змінився - 37,80 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 40,80 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,30 гривні, євро по 40,10 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,22 -36,24 (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 17 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,2496 грн за 1 долар (-0,0147 грн).

Курс євро становитиме 39,3054 гривень за 1 євро (-0,0885 грн).

Послаблення валютних обмежень

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України після переходу до гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень.

На його думку, НБУ здійснив перехід до керованої гнучкості курсу відповідально та професійно.

"Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію – перейти до другого етапу валютної лібералізації і це те, що точно зробить життя бізнесу легшим", - сказав він.

Згідно з публічною версією Стратегії пом'якшення валютних обмежень, другий етап - лібералізація торговельного фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за "старими" борговими зобов'язаннями та інвестиціями.