Долар дешевшає другий день поспіль: НБУ визначив офіційний курс

Національний банк України знизив офіційний курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 17 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,2496 грн за 1 долар (-0,0147 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,3054 гривень за 1 євро (-0,0885 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 36,24-36,26 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,80 гривень за долар.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, підприємства, банкіри та населення очікують на курс долара протягом наступних 12 місяців на рівні 40 гривень за долар або вище.

Уряд заклав у бюджеті курс на кінець 2024 року на рівні 42,1 грн/долар, тобто очікується зростання понад 10%.