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Долар дешевшає другий день поспіль: НБУ визначив офіційний курс

Україна, Четвер 16 листопада 2023 15:46
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Долар дешевшає другий день поспіль: НБУ визначив офіційний курс Фото: курс долара знизився на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив офіційний курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 17 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,2496 грн за 1 долар (-0,0147 грн).

Долар дешевшає другий день поспіль: НБУ визначив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,3054 гривень за 1 євро (-0,0885 грн).

Долар дешевшає другий день поспіль: НБУ визначив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 36,24-36,26 грн/долар (купівля-продаж).

Долар дешевшає другий день поспіль: НБУ визначив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,80 гривень за долар.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, підприємства, банкіри та населення очікують на курс долара протягом наступних 12 місяців на рівні 40 гривень за долар або вище.

Уряд заклав у бюджеті курс на кінець 2024 року на рівні 42,1 грн/долар, тобто очікується зростання понад 10%.

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