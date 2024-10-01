Скільки коштують долар та євро на початку жовтня: свіжий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 1 жовтня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро не змінився - 46,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривні, євро по 45,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,12-41,17 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння протягом трьох днів поспіль.

Офіційний курс на 1 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2199 грн за 1 долар (+0,0535 грн).

Курс євро становитиме 46,1539 гривень за 1 євро (+0,1998 грн).

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать, що ситуація на валютному ринку у вересні змінилася. НБУ у вересні продав на міжбанківському валютному 3,214 млрд доларів, що на 19,9% більше, ніж у серпні (2,679 млрд доларів). З початку року НБУ продав на міжбанку 23,378 млрд доларів, що дещо менше, ніж міжнародна допомога з початку року.

Проте курс долара у вересні майже не змінився (зниження на 3 копійки до 41,16 грн/долар). Таким чином НБУ не відреагував на зміну ситуації, а тримав курс, незважаючи на збільшення структурного дефіциту.