ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки коштують долар та євро на початку тижня: свіжі курси валют

Україна, Понеділок 24 червня 2024 10:08
UA EN RU
Скільки коштують долар та євро на початку тижня: свіжі курси валют Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався після зниження минулого тижня. Єдина європейська валюта продовжує дешевшати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 24 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 40,85 гривні, курс євро впав на 10 копійок 44,05 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,35 гривні, євро по 43,35 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,42-40,44 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 24 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4478 грн за 1 долар (-0,0706 грн). Курс євро становитиме 43,2347 гривень за 1 євро (-0,1929 грн).

Ситуація на ринку

Курс долара знижується вже більше тижня після того, як 14 червня він досягнув максимуму в 40,69 грн/долар.

Статистика свідчить про зниження структурного дефіциту валюти. НБУ протягом тижня 17-21 червня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 722,57 млн доларів, що на 19,5% менше, ніж тижнем раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України