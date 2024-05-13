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Скільки коштують долар та євро на початку тижня: курси в обмінниках

Україна, Понеділок 13 травня 2024 10:07
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Скільки коштують долар та євро на початку тижня: курси в обмінниках Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 13 травня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 39,95 гривень, курс євро зріс на 10 копійок 43,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,45 гривні, євро по 42,45 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,51-39,56 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ)підвищив курс долара до гривні третій день поспіль.

Офіційний курс на 13 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,7206 грн за 1 долар (+0,1688 грн).

Курс євро становитиме 42,8148 гривень за 1 євро (+0,3836 грн). Це історичний максимум. Вище курс був лише 27 березня - 42,6911 грн/євро.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, минулого тижня структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку був вищим.

НБУ протягом тижня 6-9 травня 2024 року збільшив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку 5% до 533 млн доларів.

Офіційний курс долара зріс із 39,39 до 39,72 грн/долар. Таким чином, він наблизився до історичного максимуму, якого було досягнуто 22 квітня (39,78 грн/долар).

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