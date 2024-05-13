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Сколько стоят доллар и евро в начале недели: курсы в обменниках

Украина, Понедельник 13 мая 2024 10:07
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Сколько стоят доллар и евро в начале недели: курсы в обменниках Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 13 мая средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 39,95 гривен, курс евро вырос на 10 копеек 43,15 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,45 гривен, евро по 42,45 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,51-39,56 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне третий день подряд.

Официальный курс на 13 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,7206 гривен за 1 доллар (+0,1688 грн).

Курс евро составит 42,8148 гривен за 1 евро (+0,3836 грн). Это исторический максимум. Выше курс был только 27 марта - 42,6911 грн/евро.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, на прошлой неделе структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке был выше.

НБУ в течение недели 6-9 мая 2024 года увеличил продажу валюты на межбанковском валютном рынке 5% до 533 млн долларов.

Официальный курс доллара вырос с 39,39 до 39,72 грн/доллар. Таким образом, он приблизился к историческому максимуму, который был достигнут 22 апреля (39,78 грн/доллар).

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