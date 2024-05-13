Курс долара повернувся до максимумів, НБУ збільшив продаж валюти із резервів

Курс долара минулого тижня знову виріс і повернувся до максимумів. Структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку був вищим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

НБУ протягом тижня 6-9 травня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 533,41 млн доларів. Це на 5% більше, ніж тижнем раніше (507,76 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 8,9 млрд доларів. Ці витрати були компенсовані за рахунок міжнародної допомоги Україні, яка з початку року становила 11,8 млрд доларів.

Курс долара

За останній тиждень офіційний курс долара зріс з 39,39 до 39,72 грн/долар, наблизившись до максимуму, досягнутого 22 квітня (39,78 грн/долар).

НБУ у жовтні 2023 року перейшов до режиму "керованої гнучкості курсу" та реагує на ситуацію на валютному ринку, знижуючи або підвищуючи курс інтервенцій. За наслідками торгів на міжбанку визначається офіційний курс.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. За останній тиждень курс зріс із 39,80 до 39,95 грн/долар.