UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки коштують долар та євро на початку місяця: свіжий курс в обмінних пунктах

Фото: курс долара стабільний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України не змінився на початку місяця. Єдина європейська валюта також є стабільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 3 липня середній курс долара по Україні становить 37,45 гривні, курс євро - 41,10 гривні за євро.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,95 гривні, євро по 40,40 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 3 липня становить 39,6952 гривні за євро (-0,3054 гривні).

Міжбанк

На безготівковому ринку НБУ для підтримки балансу продав за травень 1,8 млрд доларів, що на 6,7% менше, ніж у квітні. З початку року НБУ продав на міжбанку 12,3 млрд доларів.

Зазначимо, за 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним з попередніми роками.

Однак у НБУ зазначають, що 2023 року продажі НБУ на міжбанку повністю покриваються за рахунок міжнародної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара