Скільки коштують долар та євро на початку місяця: свіжий курс в обмінних пунктах

Станом на ранок 3 липня середній курс долара по Україні становить 37,45 гривні, курс євро - 41,10 гривні за євро.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,95 гривні, євро по 40,40 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 3 липня становить 39,6952 гривні за євро (-0,3054 гривні).

Міжбанк

На безготівковому ринку НБУ для підтримки балансу продав за травень 1,8 млрд доларів, що на 6,7% менше, ніж у квітні. З початку року НБУ продав на міжбанку 12,3 млрд доларів.

Зазначимо, за 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним з попередніми роками.

Однак у НБУ зазначають, що 2023 року продажі НБУ на міжбанку повністю покриваються за рахунок міжнародної допомоги.