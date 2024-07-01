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Скільки коштують долар та євро на початку липня: свіжий курс в обмінниках

Україна, Понеділок 01 липня 2024 10:04
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Скільки коштують долар та євро на початку липня: свіжий курс в обмінниках Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 40,85 гривні, курс євро зріс на 5 копійок 44,00 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,35 гривні, євро по 43,30 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,53-40,55 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні на перший день нового місяця.

Офіційний курс на 1 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4542 грн за 1 долар (-0,0832 грн).

Курс євро становитиме 43,2658 гривень за 1 євро (-0,0889 грн).

Ситуація на ринку

Статистка НБУ свідчить, що центробанк у червні трохи скоротив інтервенції для підтримки гривні і продав на міжбанківському валютному ринку 2,986 млрд доларів. Це на 2,8% менше, ніж у травні (3,072 млн доларів). З початку року НБУ продав на міжбанку 14,170 млрд доларів.

Курс долара за червень зріс на 3 копійки до 40,53 грн/долар. Курс на готівковому ринку за червень упав на 25 копійок до 40,80 грн/долар.

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