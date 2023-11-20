Скільки коштують долар та євро: обмінники оновили курси на початку тижня

Станом на ранок 20 листопада середній курс долара в Україні не змінився - 37,80 гривні, курс євро зріс на 10 копійок до 40,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,30 гривні, євро по 40,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,10 -36,12 (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив офіційний курс долара. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 20 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,1394 грн за 1 долар (-0,1102 грн).

Курс євро становитиме 39,2582 гривень за 1 євро (-0,0472 грн).

Ситуація на міжбанку

НБУ протягом тижня 13-17 листопада 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 720 млн доларів, збільшивши продаж із резервів порівняно з минулим тижнем у 1,9 раза.

Таким чином, обсяг продажу минулого тижня значно перевищив середні інтервенції НБУ з початку року (523 млн доларів).

Водночас заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Національний банк продовжує працювати над втіленням Стратегії пом'якшення валютних обмежень на тлі ослаблення ризиків для стійкості валютного ринку, подальшого зниження інфляції та відновлення економіки.

"З огляду на успішність попередніх кроків, зокрема перехід до режиму керованої гнучкості, сподіваємось на формування у найближчій перспективі макрофінансових "передумов для подальшого ослаблення існуючих обмежень відповідно до затвердженої дорожньої карти", - зазначив Ніколайчук.