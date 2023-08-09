UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки коштують долар та євро: обмінники виставили нові курси валют

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 серпня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,55 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,00 грн., євро по 40,90 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з липня минулого року – 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 9 серпня становить 40,0134 грн. за євро (-0,1499 грн.).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, олітика центробанку зі збільшення привабливості гривневих активів сприяла посиленню стійкості валютного ринку протягом ІІ кварталу. Попит на валюту знижувався, зміцнився готівковий курс гривні, суттєво скоротилися інтервенції НБУ (до 5,1 млрд доларів порівняно з 7,2 млрд доларів у I кварталі).

Також помітно поліпшилися курсові очікування. Цьому, зокрема, сприяло подальше зростання міжнародних резервів завдяки регулярній міжнародній допомозі.

Стабільним залишався і готівковий ринок іноземної валюти. Спред між готівковим та безготівковим курсами знизився до 2% на кінець червня, тоді як ще в середині минулого року перевищував 25%.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро