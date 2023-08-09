Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 9 августа средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,55 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,00 гривен, евро по 40,90 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 9 августа составляет 40,0134 гривен за евро (-0,1499 гривен).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, политика центробанка по увеличению привлекательности гривневых активов способствовала усилению устойчивости валютного рынка в течение ІІ квартала. Спрос на валюту снижался, укрепился наличный курс гривны, существенно сократились интервенции НБУ (до 5,1 млрд долларов по сравнению с 7,2 млрд долларов в I квартале).

Также заметно улучшились курсовые ожидания. Этому, в частности, способствовал дальнейший рост международных резервов благодаря регулярной международной помощи.

Стабильным оставался и наличный рынок иностранной валюты. Спред между наличным и безналичным курсами снизился до 2% к концу июня, тогда как еще в середине прошлого года превышал 25%.