Скільки коштують долар та євро в обмінниках: свіжі курси валют

Станом на ранок 15 листопада середній курс долара в Україні не змінився - 37,85 гривні, курс євро зріс на 40 копійок до 40,80 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,35 гривні, євро по 40,10 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,30 - 36,32 (купівля-продаж), знизившись на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) різко підвищив курс долара. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 15 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,3171 грн за 1 долар (+0,1562 грн).

Курс євро становитиме 38,9392 гривень за 1 євро (+0,3447 грн).

Прогноз курсу

На готівковому ринку курс долара знижується протягом останнього місяця. Однак більшість фахівців схиляються до думки, що зростання курсу долара є неминучим.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, попит та пропозиція стануть найголовнішим фактором, який формуватиме ситуацію на ринку в перспективі 1-2 місяців.