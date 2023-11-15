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Сколько стоят доллар и евро в обменниках: свежие курсы валют

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта резко подорожала, что связано с ростом курса евро по отношению к доллару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 ноября средний курс доллара в Украине не изменился -  37,85 гривен, курс евро вырос на 40 копеек до 40,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,35 гривен, евро по 40,10 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,30 - 36,32 (покупка-продажа), снизившись на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил курс доллара. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 15 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,3171 гривен за 1 доллар (+0,1562 грн).

Курс евро составит 38,9392 гривен за 1 евро (+0,3447 грн).

Прогноз курса

На наличном рынке курс доллара падает в течение последнего месяца. Однако большинство специалистов склоняются к мнению, что рост курса доллара неизбежен.

Как отметил в комментарии РБК-Украина начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, спрос и предложение станут самым главным фактором, который будет формировать ситуацию на рынке в перспективе 1-2 месяцев.

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