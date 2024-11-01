Скільки коштують долар та євро: курси в обмінниках на 1 листопада

Станом на ранок 1 листопада середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,50 гривень, курс євро – 45,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,22-41,24 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 1 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2194 грн за 1 долар (-0,0596 грн).

Курс євро становитиме 44,8467 гривень за 1 євро (+0,2117 грн).

Прогноз курсу

За прогнозом компанії Dragon Capital, Національний банк України зможе повернутися до практики керованої девальвації у другій половині 2025 року.

Аналітики прогнозують зростання курсу до 45 грн/долар до кінця 2025 року та оцінюють середньорічний курс на рівні 43 грн/долар.