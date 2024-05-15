Скільки коштують долар та євро: курси в обмінних пунктах України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 15 травня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 40,05 гривні, курс євро зріс на 5 копійок 43,30 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,55 гривні, євро по 42,60 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,62-39,67 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Офіційний курс на 15 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6799 грн за 1 долар (+0,0603 грн).

Курс євро становитиме 42,8305 гривень за 1 євро (+0,0810 грн). Це історичний максимум. Вище курс був лише 10 травня – 42,8148 грн/євро.

Очікування девальвації

За даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, українці стали більше побоюватися зростання курсу долара.

Зокрема, населення України негативніше оцінює перспективи відношення курсу валют протягом найближчих трьох місяців.

Зростання курсу долара очікують також фінансові аналітики та банкіри.