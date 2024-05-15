ua en ru
Ср, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько стоят доллар и евро: курсы в обменных пунктах Украины

Украина, Среда 15 мая 2024 10:03
UA EN RU
Сколько стоят доллар и евро: курсы в обменных пунктах Украины Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался выше 40 гривен. Единая европейская валюта продолжает дорожать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 мая средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 40,05 гривен, курс евро вырос на 5 копеек 43,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,55 гривен, евро по 42,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,62-39,67 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Официальный курс на 15 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,6799 гривен за 1 доллар (+0,0603 грн).

Курс евро составит 42,8305 гривен за 1 евро (+0,0810 грн). Это исторический максимум. Выше курс был только 10 мая - 42,8148 грн/евро.

Ожидание девальвации

По данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, украинцы стали больше опасаться роста курса доллара.

В частности, население Украины более негативно оценивает перспективы отношения курса валют в течение ближайших трех месяцев.

Роста курса доллара ожидают также финансовые аналитики и банкиры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Мобилизация в Украине. Полный список болезней, с которыми точно не берут на службу
Мобилизация в Украине. Полный список болезней, с которыми точно не берут на службу
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит