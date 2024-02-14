Скільки коштують долар та євро: актуальні курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 14 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,40 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,90 гривні, євро по 40,95 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,15-38,17 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до максимуму за останній місяць.

Офіційний курс на 14 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1264 грн за 1 долар (+0,2313 грн). Це максимальне значення із 11 січня (38,1923 грн).

Курс євро становитиме 41,1212 гривень за 1 євро (+0,3120 грн).

Ситуація на ринку

Нагадаємо, курс долара різко зріс наприкінці минулого року, а на початку січня 2024 року оновив історичний максимум 38,22 грн/долар.

Однак після 10 січня ситуація на ринку змінилася і курс упав до рівня 35,50 грн/долар.

Минулого тижня курс долара коливався у вузькому діапазоні 38,50-38,65 грн/долар. Національний банк України скоротив продаж доларів із резервів у зв'язку із зменшенням дефіциту валюти до 200,4 млн доларів. Це мінімальний обсяг із початку квітня минулого року.

Проте з понеділка курс пішов угору. На міжбанківському ринку курс зріс приблизно на 50 копійок, на готівковому ринку - на 35 копійок. Готівковий курс з осені минулого року залежить переважно від курсу на міжбанку.