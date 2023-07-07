Скільки коштують долар та євро: актуальні курси в обмінниках

Станом на ранок 7 липня середній курс долара по Україні становить 37,35 гривні, курс євро - 41,00 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 40,30 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 7 липня становить 39,8433 гривні за євро (+0,0585 гривні).

Міжнародні резерви

Станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України становили 38,999 млрд доларів. У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року - 38,352 млрд доларів.

У червні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,286 млн доларів. НБУ продав з резервів на валютному ринку 1,813 млн доларів.

"Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", - зазначили в НБУ.

У квітні Національний банк України (НБУ) прогнозував розмір міжнародних резервів України до кінця 2023 року на рівні 34,5 млрд доларів. Це вище, ніж січневий прогноз (27,0 млрд доларів).