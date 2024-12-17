Скільки коштують долар і євро: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 17 грудня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 42,00 гривень, курс євро - 44,35 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 43,65 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,78-41,81 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Якщо ситуація не зміниться, офіційний курс долара сьогодні знову оновить історичний максимум.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар втретє за грудень оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 17 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,7403 гривень за 1 долар (+0,1333 грн).

Попередній максимум був 4 грудня - 41,6972 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,8064 гривень за 1 євро (+0,0691 грн).

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що міжнародні резерви залишаються на достатньому рівні для збереження стійкості ринку. Значно зменшилася невизначеність для достатності зовнішнього фінансування у 2025 році завдяки прогресу в реалізації механізму ERA Loans.