Скільки коштують долар і євро на початку тижня: обмінники оновили курси

Курс долара в обмінних пунктах України стабільний нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 28 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7824 гривень за 1 долар (+0,0086 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,77-41,80 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,35 гривень.

Станом на ранок 28 липня середній курс продажу не змінився - 41,95 гривень, курс євро знизився на 5 копійок до 49,35 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, цього тижня очікується відносно стабільний курс долара.

"Загалом можна припустити, що на 1 серпня офіційний курс долара коливатиметься в межах 41,8-42,1 гривень", - сказав він і нагадав, що на 1 січня курс був 42,02 грн/долар.

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