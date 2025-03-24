Скільки коштують долар і євро на початку тижня: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 24 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро не змінився - 45,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 4130 гривень, євро по 44,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,56-41,60 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 24 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5277 гривень за 1 долар (-0,0133 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,9807 гривень за 1 євро (-0,0207 грн).

Ситуація на ринку

За даними статистики НБУ, минулого тижня попит на валюту трохи зріс. НБУ протягом тижня 17-21 березня 1025 року продав на міжбанківському валютному ринку 643,60 млн доларів. Це на 18% більше, ніж протягом попереднього тижня 10-14 березня.

Попит на валюту в березні 2025 року залишається на відносно низькому рівні, що сприяє стабільній ситуації на ринку. З початку місяця курс не змінився.